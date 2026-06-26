WM: DFB-Pleite gegen Ecuador Ein Ausrutscher – oder doch mehr? Jochen Dick 26.06.2026, 13:19 Uhr

i Jochen Dick Kevin Rühle. MRV

Das war ein herber Dämpfer für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM. Nach dem 1:2 gegen Ecuador ist die Aufregung groß – vor allem eine Debatte flammt wieder auf ...

Eine Niederlage ist nie gut, sie tut immer weh. Auch wenn man bei einer Fußball-WM bereits als Gruppensieger feststeht. So wie das deutsche Team vor dem dritten Spiel gegen robuste Ecuadorianer. Dieses 1:2 kann man als nicht weiter schlimmen Ausrutscher werten, der nun einmal passiert, wenn man ein großes Turnier spielt und zwischendrin der letzte Zug fehlt.







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