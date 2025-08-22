Eine gelungene Vorbereitung, keine längerfristig Verletzten, im DFB-Pokal die zweite Runde erreicht und erstmals seit neun Jahren wieder in Europa dabei: Beim FSV Mainz 05 könnte eitel Sonnenschein herrschen. Tatsächlich aber sind über dem Bruchweg dunkle Wolken aufgezogen. Da ist zum einen das Play-off-Hinspiel zur Conference League, das die Basis für eine Erfolgsgeschichte bilden sollte – doch nach der 1:2-Niederlage bei Rosenborg Trondheim müssen die Mainzer befürchten, dass ihnen die Tür zur Gruppenphase versperrt bleibt.

Und da ist zum anderen der Wirbel um Nachwuchsstürmer Nelson Weiper, der seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. Als Konsequenz daraus fand der 20-Jährige sich weder im Pokalkader wieder noch durfte er mit nach Norwegen fliegen, sondern musste in Mainz mit der U23 trainieren. Ein Problem in beiden Begegnungen: Was sich in der Mainzer Offensive tat, war in Dresden nicht viel und in Trondheim noch weniger.

Kein Mittelstürmer als Zielspieler

Neuzugang Benedict Hollerbach mag sich in der Spitze noch so sehr aufreiben, ein Mittelstürmer ist er nicht, sondern auf der Halbposition zu Hause. Der ebenfalls ausprobierte Armindo Sieb ist noch den Beweis seiner Bundesligatauglichkeit schuldig. Fakt ist: Ohne Weiper fehlt der Mannschaft ein gleichermaßen großer wie beweglicher Zielspieler, einer der mit dem Fuß wie mit dem Kopf Tore erzielen kann. Mit Weiper aber scheint es nach dem Stand der Dinge nicht weiterzugehen.

Spätestens während des Trainingslagers begann die Angelegenheit aus dem Ruder zu laufen, als der Stürmer mit der Aussage irritierte, bevor er seine Unterschrift unter einen neuen Kontrakt setze, wolle er seinen Stellenwert in Mainz testen, abwarten, ob er ausreichend Spielzeit erhalte. Schwer vorstellbar, dass er sich diese Argumentation selbst ausgedacht hatte, zumal er mehr oder weniger über einen Freifahrtschein verfügte: „Wenn Nelly spielt wie bei der U21-EM, wird er auch bei uns spielen“, hatte Trainer Bo Henriksen versichert. Weiper sei die erste Wahl als Nachfolger von Jonathan Burkardt auf der Mittelstürmerposition, er traue ihm 15 Saisontore zu. Was also gab es aus Weipers Sicht abzuwarten?

Bis dahin hatte der gebürtige Mainzer, der als Siebenjähriger ins Nachwuchsleistungszentrum kam, stets glaubhaft den Eindruck erweckt, für seinen Herzensverein zu spielen. Und jetzt, da der Schritt in die erste Reihe bevorsteht, eine solche Kehrtwende? Ein Schuh wird aus der Verzögerungstaktik, nimmt man den Spielerberater ins Boot: Alexander Schütt wäre ein Gewinner, sollte Weiper im Sommer nächsten Jahres ablösefrei wechseln dürfen – entsprechend hoch fiele das Handgeld auch für den Vermittler aus.

Mainz will Weiper nicht kostenlos ziehen lassen

Ob die Reaktion der 05er so unnachgiebig ausfallen musste, steht auf einem anderen Blatt. Jedenfalls hat der Verein kein Interesse daran, Weiper nach der Saison kostenlos ziehen zu lassen. Und falls der Spieler sich nicht länger binden will, wollen die Mainzer ihn nicht weiter auf höchstem Niveau ausbilden. Das könnte bedeuten: Entweder verlässt Weiper den Verein bis zum 1. September, oder er wird dauerhaft zum Regionalligakader abgestellt. Es sei denn, der U21-Nationalspieler unterschreibt gegen den Willen seines Beraters und anscheinend auch seines Vaters einen über die Saison hinausgehenden Vertrag. Oder die 05-Verantwortlichen finden sich damit ab, dass Weiper im Sommer ablösefrei geht, und nehmen bis dahin mit, was er ihnen geben kann. Sonderlich wahrscheinlich ist das derzeit nicht. Die Suche nach einem Ersatz für den 1,92-Meter-Mann läuft.

Das Rückspiel gegen Rosenborg Trondheim muss der Bestandskader in jedem Fall alleine regeln. „Wir bleiben zuversichtlich, dass wir nächsten Donnerstag eins draufsetzen können“, sagt Sportdirektor Niko Bungert. Das wird freilich schon am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) nötig sein, wenn der 1. FC Köln zum Bundesligaauftakt in die Arena am Europakreisel kommt. Andernfalls könnte die Euphorie, die bis vor wenigen Tagen rund um den Verein herrschte, einen zweiten Dämpfer erhalten.