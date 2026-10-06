Sascha Nicolays Nachspielzeit Doch kein Weltrekord im Eigentorschießen Sascha Nicolay 06.10.2026, 13:26 Uhr

i Sascha Nicolay Jens Weber. MRV

Es ist mal wieder Zeit für die Nachspielzeit und eine Verkettung unglücklicher Umstände. Zwei Eigentore innerhalb von zwei Minuten soll der Oberbrombacher Pascal Schwarz am Sonntag geschossen haben. Hatte er aber nicht...

Haben Sie es auch gelesen? „Ein Oberbrombacher mit zwei Eigentoren in zwei Minuten“. So lautetet die Schlagzeile im Online-Text über den vergangenen Spieltag in der B-Klasse Birkenfeld 2. Eine großartige Headline, von mir – und leider falsch, wie sich herausgestellt hat.







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