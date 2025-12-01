„Dingo Sisyphos“ und die Romantik beim VfR Baumholder

Es ist mal wieder Zeit für die Nachspielzeit und die fortwährende Trainersuche von Spartenleiter Matthias Dingert beim VfR Baumholder. Und natürlich geht es auch darum, ob die künftige Doppellösung passt.
Matthias Dingert ist der Sisyphos unter den Fußball-Funktionären. Wenn es um die Trainer beim VfR Baumholder geht, dann erinnert „Dingo“ an den alten Korinther-König, der von den Griechen-Göttern dazu verdonnert wurde, ewig einen schweren Stein den Berg hinaufzuschieben, nur um dann zuzusehen, wie der Wacken wieder den Berg hinunterrollt.