Sascha Nicolays Nachspielzeit Die Top-16 aus neun Relegationsspielen in zwölf Tagen Sascha Nicolay 09.06.2026, 14:49 Uhr

i Sascha Nicolay Jens Weber. MRV

Es ist mal wieder Zeit für die Nachspielzeit – und ein „Best of Relegationsspiele“. Wer war der beste Spieler? Wo gab es die beste Stimmung, die beste Verpflegung? Und was war die beste und die unsinnigste Aktion der Spiele mit BIR-Beteiligung?

Etwa zwei Wochen Fußball-Ausnahmezustand sind vorbei, die Aufstiegs- und Entscheidungsspiele mit Vereinen aus dem Fußballkreis Birkenfeld sind gelaufen. Wenn die Partie des SV Nohen gegen den TV Grumbach um den B-Klasse-Verbleib in Breitenthal nicht zeitgleich mit der ersten Aufstiegspartie des SC Idar-Oberstein II in Kaiserslautern angesetzt gewesen wäre, dann hätte ich sie alle gesehen.







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