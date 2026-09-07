Nachschlag von Olaf Paare Die Strömungen in der SGE-Trainerfrage Olaf Paare 07.09.2026, 17:24 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Vertrauen die Verantwortlichen der SG Eintracht Bad Kreuznach Interims-Cheftrainer Baris Yakut ihre Mannschaft dauerhaft an, oder kommt ein Mann mit Erfahrung von außen? Unser Sportredakteur nähert sich in seiner Kolumne einer Antwort.

Die Frage aller Fragen im Fußballkreis Bad Kreuznach lautet: Wie geht es auf der Trainerbank des Verbandsligisten Eintracht Bad Kreuznach weiter? Im Verein gibt es Strömungen, Baris Yakut eine Chance als dauerhafter Cheftrainer zu geben. Absolut nachvollziehbar, der 32-Jährige macht das bisher sehr gut.







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