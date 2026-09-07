Vertrauen die Verantwortlichen der SG Eintracht Bad Kreuznach Interims-Cheftrainer Baris Yakut ihre Mannschaft dauerhaft an, oder kommt ein Mann mit Erfahrung von außen? Unser Sportredakteur nähert sich in seiner Kolumne einer Antwort.
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Die Frage aller Fragen im Fußballkreis Bad Kreuznach lautet: Wie geht es auf der Trainerbank des Verbandsligisten Eintracht Bad Kreuznach weiter? Im Verein gibt es Strömungen, Baris Yakut eine Chance als dauerhafter Cheftrainer zu geben. Absolut nachvollziehbar, der 32-Jährige macht das bisher sehr gut.