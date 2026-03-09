Nachschlag von Olaf Paare Die Sitten bleiben weiter rau Olaf Paare 09.03.2026, 11:49 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Die Umgangsformen im regionalen Fußball und das mangelnde Interesse an Eintracht Bad Kreuznach thematisiert unser Sportredakteur Olaf Paare in seiner wöchentlichen Kolumne.

Die beiden Gegner der Kreis-Verbandsligisten Eintracht Bad Kreuznach und SG Hüffelsheim hatten am Ende nur noch acht Mann auf dem Platz. Der FC Bienwald Kandel hatte drei Feldverweise kassiert, der FK Pirmasens II gar vier. In Bockenau wurde zudem die Partie abgebrochen, weil sich die Gastgeber über eine Aktion eines Gegenspielers ärgerten.







Artikel teilen

Artikel teilen