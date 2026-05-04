Nachschlag von Olaf Paare Die Nahe als Hochburg? Träumen muss erlaubt sein Olaf Paare 04.05.2026, 12:50 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Drei Spieltage vor Schluss sind erste Entscheidungen im regionalen Fußball gefallen, andere Fragestellungen bleiben völlig offen. Unser Sportredakteur blickt auf das Saisonfinale.

Es ist vollbracht: Überraschend frühzeitig und bemerkenswert souverän hat Eintracht Bad Kreuznach den Klassenverbleib in der Fußball-Verbandsliga abgesichert. Das war keine Selbstverständlichkeit, schließlich begann die Saison mit zehn Spielen ohne Dreier, und auch der Start nach der Winterpause missglückte mit vielen Gegentoren und wenig Punkten.







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