Drei Spieltage vor Schluss sind erste Entscheidungen im regionalen Fußball gefallen, andere Fragestellungen bleiben völlig offen. Unser Sportredakteur blickt auf das Saisonfinale.
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Es ist vollbracht: Überraschend frühzeitig und bemerkenswert souverän hat Eintracht Bad Kreuznach den Klassenverbleib in der Fußball-Verbandsliga abgesichert. Das war keine Selbstverständlichkeit, schließlich begann die Saison mit zehn Spielen ohne Dreier, und auch der Start nach der Winterpause missglückte mit vielen Gegentoren und wenig Punkten.