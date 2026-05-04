Nachschlag von Olaf Paare
Die Nahe als Hochburg? Träumen muss erlaubt sein
Olaf Paare
Olaf Paare
Jens Weber. MRV

Drei Spieltage vor Schluss sind erste Entscheidungen im regionalen Fußball gefallen, andere Fragestellungen bleiben völlig offen. Unser Sportredakteur blickt auf das Saisonfinale.

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Es ist vollbracht: Überraschend frühzeitig und bemerkenswert souverän hat Eintracht Bad Kreuznach den Klassenverbleib in der Fußball-Verbandsliga abgesichert. Das war keine Selbstverständlichkeit, schließlich begann die Saison mit zehn Spielen ohne Dreier, und auch der Start nach der Winterpause missglückte mit vielen Gegentoren und wenig Punkten.

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