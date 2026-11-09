Nachschlag von Olaf Paare Die fünf Gewinner-Teams nach der Hinrunde Olaf Paare 09.11.2026, 14:34 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Zwischen der A-Klasse Bad Kreuznach und der Verbandsliga sind unserem Sportredakteur Olaf Paare fünf Teams ins Auge gestochen. Deren Erfolge bewertet er in seiner Kolumne.

I n den 16er-Klassen ist die Hinrunde im regionalen Fußball beendet. Lediglich in der Verbandsliga steht noch ein Spieltag aus, der Anfang Dezember ausgetragen wird. Ein idealer Zeitpunkt also für eine erste Bilanz. Meine fünf Gewinner:SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim: Der Bezirksliga-Spitzenreiter bricht alle Rekorde, indem er von Sieg zu Sieg eilt.







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