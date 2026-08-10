Nachschlag von Olaf Paare Die Fallstricke einer Transfersaison Olaf Paare 10.08.2026, 17:53 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Viele Aufsteiger, kaum Absteiger – klingt toll. Doch ist es das wirklich? Solch eine Transfersaison hat auch Fallstricke zu bieten, erklärt unser Sportredakteur in seiner Kolumne.

Der Ball rollt wieder. Im regionalen Fußball erleben wir seit zwei Spieltagen eine historische Spielzeit, eine Runde, die als Transfersaison bezeichnet wird. Sie liegt zwischen einem Spielsystem, das wir in den vergangenen 40 Jahren verinnerlicht haben, und einer neuen Ära, die ähnlich lange halten soll.







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