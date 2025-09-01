Was läuft gut? Wo hakt es? Unser Sportredakteur Olaf Paare schaut auf die ersten fünf Spieltage im Fußballkreis Bad Kreuznach und weist auf Entwicklungen hin.

Ein Sechstel der Fußball-Saison ist bereits absolviert. Fünf Spieltage haben die Spielplan-Gestalter in den Auftaktmonat August gepackt, so viele wie noch nie. Das ruft nach einer ersten Standortbestimmung über die Klassen verteilt.

Verbandsliga: Die SG Hüffelsheim bestätigt die Annahme, dass sie als Aufsteiger direkt eine gute Rolle spielen kann. Besuche am Palmenstein machen richtig Spaß. Allerdings muss die SGH ihre Abwehrlücken dringend schließen, acht Gegentore in zwei Spielen sind zu viel. Klassenkamerad Eintracht Bad Kreuznach tut sich deutlich schwerer, ist noch sieglos, hat auch vielschichtigere Probleme. Es fehlen Erfahrung in der Defensive und ein zweiter Knipser neben Deniz Darcan. Gegen drei Aufsteiger gab es nur einen Zähler. Schon jetzt steht fest: Das wird eine schwere Saison, aber vielleicht helfen ja Flutlichtspiele – im Nahe-Stadion gibt es nun die Möglichkeit dazu. Die Anlage wurde installiert und leuchtet das weite Rund super aus.

Landesliga: Endlich – möchte man Aufsteiger SV Winterbach nach dem ersten Saisonsieg zurufen. Die anderen Teams haben schon kräftig gepunktet in einer ausgeglichenen Liga, die vieles ermöglicht. Hält beispielsweise der TuS Hackenheim seinen Kurs bei, dann ist ihm einiges zuzutrauen. Die Basis ist gelegt.

Bezirksliga: Die TSG Planig kann auch auswärts gewinnen. Das sollte der Konkurrenz zu denken geben. Drei Punkte Vorsprung sind ein erster Fingerzeig, dass die Schützlinge von Trainer Christoph Schenk es diese Saison ernst meinen. Bei den Konkurrenten SG Kirn und SG Weinsheim ist irgendwie noch August-Sand im Getriebe. Der muss schnellstmöglich raus, um die TSG nicht ziehen zu lassen. Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim ist eine Aktie mit Überraschungspotenzial, aber das junge Team unterliegt altersbedingten Schwankungen, die Punkte kosten. Die Neulinge SV Oberhausen und VfL Rüdesheim sind sieglos. Auch deshalb ist der Zehn-Punkte-Start von Mitaufsteiger TuS Winzenheim bärenstark.

Kreisebene: Drei Verzichtserklärungen aufgrund von Personalmangel an den ersten drei Spieltagen in A- und B-Klasse ließen Schlimmes vermuten. Doch mittlerweile hat sich die Lage stabilisiert, auch oder gerade bei den drei Teams. Die Hoffnung gefährdeter A-Klassen-Mannschaften, dass die Eintracht-Zweite zurückzieht, bewahrheitet sich nicht. Im Gegenteil: Das Team zeigt sich konkurrenzfähig. In der Beletage des Kreises führt in dieser Saison kein Weg an der SG Soonwald vorbei, die mit Torjäger Lukas Gohres einen Top-Transfer gelandet hat. In den B-Klassen ist die Entscheidung des Kreisvorstands, auf mehr Masse zu setzen, aufgegangen. Es wird mehr gespielt, und der Wettbewerb ist größer. Auch wenn der VfL Sponheim mit drei zweistelligen Siegen heraussticht, konkurrenzlose Durchmärsche wie in der Vorsaison wird es dieses Mal nicht geben.