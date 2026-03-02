Nachschlag von Olaf Paare
Die Erkenntnisse der großen Zustimmung zur Ligenreform
Olaf Paare
Olaf Paare
Jens Weber. MRV

Gegenwind? Kaum zu spüren. Zustimmung? Sehr groß. Die Ligenreform im Südwestdeutschen Fußballverband ist auf den Weg gebracht. Unser Sport-Redakteur hat sich Gedanken über die Erkenntnisse gemacht.

Lesezeit 1 Minute
Nun sind alle Stimmen ausgezählt: Exakt 79,5 Prozent der teilnehmenden Vereine an den Regionalkonferenzen des Südwestdeutschen Fußballverbands haben sich für die vorgeschlagene Ligenreform ausgesprochen. Das ist ein hoher Wert, der einiges verdeutlicht:Der Wunsch nach etwas Neuem ist riesig.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport