Gegenwind? Kaum zu spüren. Zustimmung? Sehr groß. Die Ligenreform im Südwestdeutschen Fußballverband ist auf den Weg gebracht. Unser Sport-Redakteur hat sich Gedanken über die Erkenntnisse gemacht.
Lesezeit 1 Minute
Nun sind alle Stimmen ausgezählt: Exakt 79,5 Prozent der teilnehmenden Vereine an den Regionalkonferenzen des Südwestdeutschen Fußballverbands haben sich für die vorgeschlagene Ligenreform ausgesprochen. Das ist ein hoher Wert, der einiges verdeutlicht:Der Wunsch nach etwas Neuem ist riesig.