Nachschlag von Olaf Paare Die Erkenntnisse der großen Zustimmung zur Ligenreform Olaf Paare 02.03.2026, 12:04 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Gegenwind? Kaum zu spüren. Zustimmung? Sehr groß. Die Ligenreform im Südwestdeutschen Fußballverband ist auf den Weg gebracht. Unser Sport-Redakteur hat sich Gedanken über die Erkenntnisse gemacht.

Nun sind alle Stimmen ausgezählt: Exakt 79,5 Prozent der teilnehmenden Vereine an den Regionalkonferenzen des Südwestdeutschen Fußballverbands haben sich für die vorgeschlagene Ligenreform ausgesprochen. Das ist ein hoher Wert, der einiges verdeutlicht:Der Wunsch nach etwas Neuem ist riesig.







Artikel teilen

Artikel teilen