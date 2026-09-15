Sascha Nicolays Nachspielzeit Die BSV-Nuss ist härter als gedacht Sascha Nicolay 15.09.2026, 15:27 Uhr

i Sascha Nicolay Jens Weber. MRV

Es isst schon wieder Zeit für die Nachspielzeit – und schon wieder ist das Spiel des BSV gegen den ASV Langweiler Thema. Drei Punkte verliert der BSV, so hatte ich prognostiziert und war mir ganz sicher. Aber die Regellage ist viel komplizierter.

Liebe Leserinnen und Leser der Nachspielzeit, haben Sie auch gedacht, Fußball sei ein einfaches Spiel mit einfachen Regeln? Nun, ich war mir dessen lange Zeit sicher, doch spätestens der Auswechselfall des Bollenbacher SV gegen den ASV Langweiler/Merzweiler hat mir deutlich gemacht, dass ich bestenfalls über gefährliches Halbwissen verfüge und man mitunter sehr, sehr tief ins Regelwerk eintauchen, ja, es fast studiert haben und dabei alle ...







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