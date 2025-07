Mit ein paar Tagen Abstand lässt sich Geschehenes, erst recht Außergewöhnliches, meist besser beurteilen als unter dem Eindruck und im Eifer des Gefechts. Man kann Dinge abgeklärter einordnen und vernünftig Schlüsse ziehen. So verhält es sich auch mit dem bitteren Ausscheiden der deutschen Fußballerinnen bei der Europameisterschaft in der Schweiz.

Waren Enttäuschung und Trotz noch groß direkt nach der Halbfinalniederlage gegen Spanien in der Verlängerung, so treten an diese beiden Stellen Erkenntnis und Verpflichtung. Aus diesem Aus wollen – und müssen – Team, Trainer und Verband lernen für die Zukunft, die wieder rosiger und vor allem titelträchtiger werden soll. Der letzte Triumph liegt schließlich schon neun Jahre zurück, als sich die DFB-Fußballerinnen in Rio de Janeiro zu Olympiasiegerinnen krönten. Neun Jahre später spielen nun erneut Spanien und England um den Titel, wie bei der WM vor zwei Jahren, als letztlich die Spanierinnen triumphierten. Die Deutschen waren da längst ausgeschieden, nach einem von vorne bis hinten völlig verkorksten Turnier.

Zu selten spielerisch überzeugt

Die EM in der Schweiz war aus deutscher Sicht ein auf einigen Ebenen gelungenes Turnier, aber eben auch kein überragendes. Bei allem Respekt vor den kämpferisch erstklassigen Leistungen in der K.o.-Phase: Spielerisch bot das Team von Bundestrainer Christian Wück bei der EM selten das, was von dieser hochveranlagten Auswahl zu erwarten ist. Gewiss musste das DFB-Team zahlreiche Ausfälle kompensieren, die der Außenverteidigerinnen Giulia Gwinn und Sarai Linder waren verletzungsbedingt, die von Carlotta Wamser, Kathrin Hendrich und Mittelfeldlenkerin Sjoeke Nüsken hingegen hausgemacht, weil nach Gelb- beziehungsweise Rot-Sperren. Aus diesen widrigen Umständen machte allerdings die deutsche Abordnung das Beste.

Trainer und Spielerinnen entdeckten die guten alten deutschen Tugenden wieder und belebten sie neu. Mit defensiver Stabilität, Athletik, Zweikampfhärte und Effektivität stellten sie in den K.o.-Partien spielerisch stärkere Teams vor große Probleme. Die Französinnen scheiterten im Viertelfinale in Überzahl an der vielbeinigen deutschen Abwehr und der überragenden Torhüterin Ann-Katrin Berger. Und beinahe wäre es den Spanierinnen im Halbfinale genauso ergangen. Aus einer kompakten Abwehr heraus – ganz nach der bewährten Devise, dass die Offensive Spiele gewinnt, die Defensive aber Turniere – sollten auch die Weltmeisterinnen entnervt und mit gezielten Vorstößen bezwungen werden. Diese reaktive Taktik ging auf – bis eine Unterschiedsspielerin den Unterschied machte: Die zweimalige Weltfußballerin Aitana Bonmatí durchbrach das Bollwerk um Berger.

Es muss sich jetzt einiges tun

Die deutschen Fußballerinnen können dennoch stolz sein auf dieses Turnier, sie gehören schließlich weiterhin zu den vier besten Teams des Kontinents. Doch sollte dies kein Grund zur Zufriedenheit sein – und erst recht kein Anlass für Nachlässigkeit. Die deutschen Tugenden allein reichen nicht (mehr) im sich weltweit rasant entwickelnden Frauenfußball. Sie können nur eine Grundlage für Erfolge in der Zukunft sein. So formulierte Bundestrainer Wück gleich nach der bitteren Niederlage von Zürich einen zentralen Auftrag an sich und seine Spielerinnen: Im eigenen Ballbesitz bestehe der größte Verbesserungsbedarf, Reagieren reicht nicht aus. Vorbilder seien hier die EM-Finalisten aus Spanien und England. Außerdem müsse man mehr Talente entdecken, heranziehen und fördern. Die beiden Außenverteidigerinnen Franziska Kett (20) und Carlotta Wamser (21) sollen als Zukunftsmodelle dienen.

Doch auf dem Weg hin zu mehr Klasse in Masse muss sich auch in der Struktur einiges tun. In diesem Jahr richtete der Deutsche Fußball-Bund die ersten drei Leistungszentren sowie weitere drei Talentförderzentren offiziell ein. Zum Vergleich: Im männlichen Bereich gibt es derzeit 58 Nachwuchsleistungszentren. Wobei dies auch hier die Talente nicht gerade im Akkord beschert ... Jedenfalls darf die Entwicklung bei den Frauen und Mädchen nach dem schönen Teilerfolg in der Schweiz nicht stocken oder stehen bleiben. Damit die deutschen Fußballerinnen in großen Spielen auch wieder das Spiel machen können.