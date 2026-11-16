Sascha Nicolays Nachspielzeit Der VfR Baumholder und die Anstoßregel Sascha Nicolay 16.11.2026, 13:58 Uhr

i Sascha Nicolay Jens Weber. MRV

Es ist mal wieder Zeit für die Nachspielzeit – und den Grund für das frühe erste Gegentor, das der VfR Baumholder im Derby beim SC Idar schlucken musste: Schuld sind neumodische Fußball-Regeln.

So einen schnellen Elfmeter wie am Samstag im Hans-Dieter-Krieger-Stadion habe ich auch noch nicht live erlebt. Nach ungefähr 15 Sekunden nietete Abdul Hadi Antar vom VfR Baumholder Florian Zimmer vom SC Idar-Oberstein im Sechzehner um. Alle waren überrascht – sogar der Schiedsrichter, der kurz stutzte, so als dächte er, „jetzt schon Elfer?







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