Bisher kamen die Fußballer wettertechnisch so gut durch die Runde, und nun sorgte am ersten Mai-Samstag ein Gewitter für Verwicklungen. Natürlich können Blitz und Donner lokal unterschiedlich stark sein, trotzdem verwundert der unterschiedliche Umgang mit einer solchen Situation. In Bingen und Bodenheim wurden die Partien nach 15, 20 Minuten Pause fortgesetzt. In Hüffelsheim und Planig ging es nicht weiter, weil die vorgesehenen Fristen überschritten wurden. Fristen, die absolut Sinn machen, weil die Gesundheit der Spieler im Vordergrund steht – erinnert sei an zwei schlimme Blitz-Unfälle auf Sportplätzen der Region vor einigen Jahren.

Dass zum Zeitpunkt des Abbruchs in Hüffelsheim aber die Sonne scheint und Kinder statt Landesliga-Fußballern auf dem Platz herumtollen, lässt einen grübelnd zurück. Vor allem die Skepsis der Gäste aus Ramstein kam unerwartet, denn nun müssen sie an einem Mittwoch erneut anreisen. Oder verzichten sie auf die Austragung und bezahlen lieber eine Geldstrafe? Beides keine guten Alternativen im Vergleich zu einer Fortsetzung, zu der die Hüffelsheimer bereit gewesen wären.

Herzschmerz-Geschichte in der Aufstiegsrunde?

Die Nachbarn und Lokalrivalen SG Hüffelsheim und SG Weinsheim, bei deren Pokalduell es im September auch blitzte und das erst nach langer Unterbrechung zu Ende gespielt wurde, müssen nun Mitte Mai einen Zwischenstopp auf dem Weg zum Aufstieg einlegen. Die Situation der Hüffelsheimer hat sich durch das Hoheneckener Schwächeln verbessert. Nun gibt es keine Ausreden mehr: Das muss der ambitionierte Landesligist auf direktem Meisterweg nach Hause bringen. Die Weinsheimer spielen eine tolle Rückrunde, der SV Winterbach lässt sich die Bezirksliga-Meisterschaft aber nicht mehr nehmen. Die SGW steuert damit die Aufstiegsrunde an. In der wartet im TuS Bedesbach eine Mannschaft, zu der SGW-Trainer Andy Baumgartner viele Beziehungen hat. Da deutet sich mal wieder eine Herzschmerz-Fußballgeschichte an. Doch abwarten, was Fußball- und Wettergott noch so vorhaben.