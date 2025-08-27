Er galt als die große deutsche Motorsport-Hoffnung: Stefan Bellof. Doch dann starb er 1985 im Alter von 27 Jahren bei einem Unfall in Spa. Eine Hommage an Stefan Bellof – der auch am Nürburgring seine Spuren hinterließ – 40 Jahre nach der Tragödie.

Zu seiner Sturm- und Drangzeit galt er als das größte Motorsport-Talent, das Deutschland nach dem legendären Wolfgang Graf Berghe von Trips (1928 bis 1961) je hervorgebracht hat. Mit 26 Jahren deutscher Rennsportmeister, Sportwagen-Weltmeister – zudem fuhr er eine geradezu unglaubliche Rekordzeit auf der Nordschleife des Nürburgrings heraus, die 35 Jahre lang Bestand haben sollte. Noch heute behaupten viele, er hätte lange vor dem später siebenfachen Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher dessen Aura erreichen können. Zum tragischen Helden, zum Mythos und auch zum Ziel von Verschwörungstheorien machte ihn sein allzu früher Tod in einem der gefürchtetsten Streckenabschnitte der Formel 1: Der Senke in der „Eau rouge“ von Spa-Francorchamps, der sich am Montag, 1. September, zum 40. Mal jährt. Wer war dieser Stefan Bellof? Und vor allem: Wer oder was hätte er noch werden können?

Es war einer jener Augenblicke, in denen die Welt des Motorsports den Atem anhält. Den Ärzten des Rehabilitationszentrums im belgischen Blanchimont blieb um 17.38 Uhr an jenem Sonntag, 1. September 1985, die traurige Pflicht, den Tod von Stefan Bellof bekannt zu geben. Beim 1000-Kilometer-Rennen hatte sich der 27-jährige gebürtige Gießener zu einem – wie es damals hieß – wahnwitzigen Überholmanöver in der gefürchteten „Eau Rouge“-Kurve verleiten lassen. Mit über 200 km/h in seinem Brun-Porsche 956B.116 an einer Stelle, an der, darin waren sich alle Streckenkenner einig, keine zwei Autos nebeneinander passen. Ein Manöver, ausgerechnet gegen einen Mann, der trotz der Bellof’schen Erfolge ein Plus an Erfahrung und zudem den Status eines Lokalhelden besaß: der 13 Jahre ältere Jacky Ickx, ein ehemaliger Werksfahrer-Kollege im Gruppe C Porsche.

Jahrhunderttalent mit Rekord in der Eifel

Nichts, so schien es, hätte das offensichtliche Jahrhundert-Talent Bellof zu diesem Zeitpunkt aufhalten können. Seine Fabelzeit von 6:11,13 Minuten für die 20,835 Kilometer der Nürburgring-Nordschleife beim Abschlusstraining der Sportwagen-Weltmeisterschaft zwei Jahre zuvor war wie von einem anderen Stern. Nie zuvor war es einem Piloten gelungen, die Eifel-Rennstrecke mit einem Stundenmittel jenseits der 200-km/h-Marke zu absolvieren. Es dauerte 35 Jahre und 31 Tage, bis der zweifache Le-Mans-Sieger Timo Bernhard Bellofs Zeit in einem Porsche 919 Hybrid Evo pulverisierte.

Und niemand schien mehr den Glauben an die riesigen eigenen Fähigkeiten zu besitzen und diese auch zu beherzigen als der Mann, der die beiden Natur-Rennstrecken in der Eifel und in den Ardennen damals so beherrschte wie kein anderer. Dass Bellof an diesem verhängnisvollen Sonntag gegen den Marken-Kollegen ein derart waghalsiges Manöver einging, war auch eine Folge der Regeländerung in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. 1985 wurden erstmals den Teams und nicht den Herstellern die Punkte gut geschrieben. „Und deshalb“, so Bellofs Technischer Leiter bei Brun Motorsport, Rudi Walch, „war der Ickx-Porsche ein Gegner wie jeder andere auch für uns. Es ging um nichts anderes als um den Sieg über die Porsche-Werkswagen.“

Verhängnisvolles Manöver in Spa

Es war gegen 15.40 Uhr, gerade hatte die 79. Runde des Spa-Rennens begonnen, als beide Porsche die Senke zur Eau Rouge mit über 200 km/h hinunterrasten. Nebeneinander. Ickx rechts innen. Bellof, der felsenfest davon überzeugt war, dass der langsam alternde belgische Champion im entscheidenden Moment unten „lupfen“ würde, zog links neben ihn. Das Verhängnis des Deutschen: Auf der linken Seite der Strecke war der Randstein, den er mit seinem linken Vorderrad gestreift haben musste, etwas höher. Die damaligen, auf „Ground Effect“ ausgelegten Gruppe-C-Boliden büßten an Bodenhaftung ein, weil der Luftstrom unter dem Wagenboden durch die Berührung abriss. Der Brun-Porsche zerschellte mit voller Wucht an einer Mauer, die hinter der Leitplanke lauerte.

Der Werks-Porsche 962 C und die Kundenfahrzeuge 956B lieferten sich zu jener Zeit eine technische Materialschlacht, was schließlich auch Verschwörungstheorien und Sabotage-Verdacht aufkommen ließ. Die Motoren der Werks-Porsche verfügten zwar über mehr Hubraum (3.0 Liter) und mehr Motorleistung als die Triebwerke der Kundenteams, die – wie etwa Brun – auf 2800 Kubikzentimeter Hubraum und zwei kleinere Turbolader setzten. Das allerdings hatte zur Folge, dass der von der Leistung her unterlegene Kundenwagen aus der Kurve heraus aggressiver beschleunigte, was sich auf einem winkligen Kurs wie Spa-Francorchamps oder der Nordschleife als Vorteil erweisen sollte. Zwar schleppten aufgeladene Rennmotoren in jenen Jahren ein Trägheitsmoment mit sich herum, doch Spitzenfahrer wie Bellof überfuhren das Turboloch dank ihrer besonderen Fähigkeiten.

Gerüchte um Manipulation

Der Verdacht jedoch, dass an jenem 1. September des Jahres 1985 am Steuergerät des Brun-Porsche manipuliert worden sei, hielt sich lange und wurde letztendlich nie aus der Welt geschaffen. Was irgendwelchen Verschwörungstheorien zudem noch Vorschub leistete, war auch, dass der Wagen nach dem Tanken kurz zuvor und dem Fahrerwechsel von Thierry Boutsen auf Bellof nicht sofort wieder angesprungen war. Der Verdacht erhärtete sich, dass Boutsen den Tank, was nicht vorgesehen war, bis auf den letzten Tropfen Sprit leergefahren hatte und somit erst wieder von der Reserve- auf die Haupt-Benzinpumpe umgeschaltet werden musste. Dafür aber musste die Tür des Gruppe-C-Boliden noch einmal geöffnet werden, wodurch wertvolle Zeit verstrich.

Genau so machte das Gerücht die Runde, dass für den Dienstag nach dem Spa-Rennen ein Gespräch zwischen Bellof und Ferrari angesetzt gewesen sei. Wegen eines Werksvertrages in der Formel 1. Der Nürburgring-Rekordhalter war ein Jahr zuvor in die „Königsklasse“ des Motorsports eingestiegen. Im Tyrell mit dem unterlegenen Saugmotor hatte er vor allem auf verregneten, winkligen Kursen wie in Monaco gegen die Konkurrenz in den stärkeren, aufgeladenen Turbo-Triebwerken sein überragendes Talent unter Beweis gestellt. Bellof galt als der kommende Weltmeister. Der dreifache Formel-1-Champion Sir Jackie Stewart, der der Nordschleife den Namen „Grüne Hölle“ verpasst hatte, behauptete einmal, er habe nie ein größeres Talent als Stefan Bellof gesehen.

Experten einig: Reif für den WM-Titel

Dessen Unfallfahrzeug wurde später vernichtet. „Das Aluminium-Chassis hatte es durch die Wucht des Aufpralls nach oben aufgerollt wie eine Konservendose”, schilderte der an die Unfallstelle geeilte Walch später. Ickx gab zu Protokoll, einen Schlag verspürt zu haben, er drehte sich nach der Berührung, blieb aber unverletzt. Fast sechs Jahre später begann auf dem Ardennen-Kurs, der Bellof zum Verhängnis wurde, die Karriere jenes Mannes, der in Deutschland eine Formel-1-Manie ungeahnten Ausmaßes in Gang setzen sollte. Stefan Bellof, das behaupteten damals alle Experten, hätte den Titel als Formel-1-Weltmeister lange vor jenem Michael Schumacher erringen können.