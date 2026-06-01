Sascha Nicolays Nachspielzeit Der SC Idar zwischen Abstieg und Angst vorm Verbocken Olaf Paare 01.06.2026, 16:03 Uhr

i Sascha Nicolay Jens Weber. MRV

Es ist mal wieder Zeit für die Nachspielzeit – und Gedanken und Beobachtungen zum SC Idar-Oberstein: zum Abstieg der ersten Mannschaft aus der Oberliga sowie zum Aufstiegsspiel der „Zweiten“.

Das war noch einmal ein intensives Wochenende rund um den SC Idar-Oberstein. Die erste Mannschaft verabschiedete sich aus der Oberliga und die „Zweite“ machte einen riesigen Schritt in Richtung Landesliga. Allerdings zeigten beide Ereignisse deutlich, dass es beim Aushängeschild des Fußballkreises Birkenfeld knirscht im Gebälk, dass die Zahnrädchen nicht so gut geschmiert ineinander gelaufen sind, wie es sein sollte, und dass beim schmerzhaften ...







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