Nachschlag von Olaf Paare Der nächste Sonntag will gut geplant sein Olaf Paare 11.05.2026, 11:32 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Selten war es auf der Zielgeraden des regionalen Fußballs so spannend wie 2026. Das führt dazu, dass es am Samstag und Sonntag auf vielen Sportplätzen hoch hergeht. Nicht nur unser Sport-Redakteur macht sich Gedanken, welche Partien er besucht.

Am nächsten Wochenende könnten sich die regionalen Fußball-Fans zerteilen. Da sie das aus gesundheitlichen Gründen besser unterlassen, gilt es, Prioritäten zu setzen und sich genau zu überlegen, welches Highlight sie sich anschauen.Ein Knaller ist, dass es in beiden Bad Kreuznacher B-Klassen am Sonntag zum Duell Erster gegen Zweiter kommt und jeweils die Kontrahenten noch Meisterschaftschancen haben.







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