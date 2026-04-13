Nachschlag von Olaf Paare Der Fußball-Adel hat zugeschlagen Olaf Paare 13.04.2026, 12:30 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Der erste Spieltag nach Ostern hatte es im Kreis Bad Kreuznach in sich. Sportredakteur Olaf Paare blickt auf die treffsicheren Torjäger und die Überraschungen in zahlreichen Klassen.

Was war das denn bitteschön für ein Spieltag im regionalen Fußball? Elias Pfenning mit einem Viererpack sowie Deniz Darcan und Pierre Merkel mit lupenreinen Hattricks sicherten ihren Mannschaften extrem wichtige Dreier im Abstiegskampf. Der Fußball-Adel hat also am ersten Spieltag nach Ostern zugeschlagen.







Artikel teilen

Artikel teilen