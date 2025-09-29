Nachschlag von Olaf Paare Der Fall Braunweiler schmerzt alle Fußballer 29.09.2025, 12:59 Uhr

Die Tätlichkeit am Schiedsrichter, die zum Spielabbruch in Braunweiler führte, erregt die Gemüter. Unser Sportredakteur beleuchtet die Facetten des Falls in einem Kommentar.

Die Aufregung ist groß im Fußballkreis Bad Kreuznach nach dem Spielabbruch an der Braunweilerer Kerb. Auch die Szenen nach dem Vergehen, in einem Video festgehalten, erschrecken. Mütter bringen ihre Kinder in Sicherheit. Der Fußballplatz wird zum Gefahrenherd und nicht zum sportlichen Mittelpunkt eines Kerbe-Samstags.







