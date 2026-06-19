Sascha Nicolays Nachspielzeit Den FV Kusel in die A-Klasse Birkenfeld – mir zuliebe Sascha Nicolay 19.06.2026, 13:12 Uhr

i Sascha Nicolay Jens Weber. MRV

Es ist mal wieder Zeit für die Nachspielzeit – und die Bitte an den Südwestdeutschen Fußballverband, den FV Kusel in der kommenden Saison in die A-Klasse Birkenfeld zu schieben – nicht zuletzt wegen Fritz Wunderlich, Richard Stuppy und Opa Ernst.

Es sieht ja nun tatsächlich so aus, als müsste die Fußball-A-Klasse Birkenfeld auf die Suche nach einer Mannschaft aus einem Nachbarkreis gehen, um die Sollstärke von 16 Teams zu erreichen. Ich weiß nicht, ob ich in der Position bin, beim Südwestdeutschen Fußballverband einen persönlichen Wunsch zu äußern, aber ich tue es hiermit einfach mal: Bitte gebt uns den FV Kusel!







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