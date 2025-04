Es war mal wieder ein Fußball-Wochenende der verpassten Chancen. Die Borussia aus Mönchengladbach musste im Rennen um einen Europapokalplatz den direkten Konkurrenten aus Freiburg durch ein Gegentor in letzter Minute in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Beim FSV Mainz 05 scheint der große Zauber im Kampf um den historischen ersten Einzug in die Champions League erst einmal verlustig gegangen zu sein. Wobei gerade den Mainzern, die bis dato am Limit und darüber gespielt haben, eine Leistungsdelle mit vier sieglosen Spielen in Serie zugestanden werden muss.

Bayern vergeben Meisterstück

Der FC Bayern hat wieder mal eine Möglichkeit verstreichen lassen, die Meisterschaft vorzeitig einzutüten. Das 2:2 gegen den einstigen Titelkonkurrenten aus Dortmund ist nur deshalb als Punktgewinn zu werten, weil auch Bayer Leverkusen schwächelte und gegen Union Berlin ebenfalls nicht über ein Remis hinauskam. So definiert sich im Sport die eigene Stärke auch ein Stück weit durch das Schwächeln der Konkurrenz.

Das gilt auch und erst recht in der 2. Liga. Die vormaligen Top Vier konnten allesamt ihre Spiele nicht gewinnen. Der Hamburger SV, der 1. FC Magdeburg und der 1. FC Kaiserslautern verloren die jeweils sechstletzte Partie der regulären Saison, der 1. FC Köln konnte daraus durch sein Unentschieden in Fürth kein allzu großes Kapital schlagen. Und so kommt es, dass die Sportvereinigung 07 Elversberg, der Underdog aus der saarländischen 13.000-Einwohner-Gemeinde Spiesen-Elversberg, als Dritter zu den großen Gewinnern dieses Spieltags zählt. Im Saisonendspurt dürfen sich nunmehr zehn Teams Hoffnungen auf den Erstliga-Aufstieg oder zumindest auf den Umweg Relegation machen.

Wertvolle Punkte bleiben liegen

Wenn am Ende der Spielzeit in Liga eins und zwei dann abgerechnet wird über Meisterschaft, Europapokalteilnahmen, Relegationen, Ab- und Aufstiege, werden die jeweiligen Teams im Rückblick ganz genau wissen, wann sie wo wertvolle Punkte geholt haben. Oder eben wann sie wo wieder mal eine große Chance verpasst haben.