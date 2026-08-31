Nachschlag von Olaf Paare Das Gros der Landesligisten schwächelt Olaf Paare 31.08.2026, 16:13 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Sie ist der Zwischenschritt von der regionalen Ebene auf die große Südwestbühne. Die Landesliga bietet gehobenen Fußballspaß. Doch das Quintett aus dem Kreis Bad Kreuznach tut sich schwer. Unser Sportredakteur analysiert in seiner Kolumne.

Was ist denn bitteschön mit unseren Landesligisten los? Die Plätze 8, 9, 11, 14 und 16 belegen die fünf Vereine aus dem Fußballkreis Bad Kreuznach. Die ersten sieben Plätze überlassen sie somit Klubs aus der Pfalz und der Wundertüte SC Idar-Oberstein II, die mal so stark ist, dass sie den TSC Zweibrücken bezwingt und ein weiteres Mal in Steinbach untergeht – je nachdem, wie warm die Personaldecke hält.







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