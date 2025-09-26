Manche Fußballspiele muss man – zumindest als Liebhaber des Sports – mal gesehen haben. Dazu zählt das Derby zwischen Hajduk Split und Dinamo Zagreb...
Lesezeit 3 Minuten
Es soll ja Menschen geben, die ihr gesamtes Leben nach dem Fußball ausrichten. Die ihre Freizeit entsprechend (ver-)planen, die sogar ihren gesamten Urlaub dafür opfern. Ganz so weit soll es nun nicht gehen – doch wenn rein zufällig einmal am Urlaubsort ein Spiel stattfindet, kann es gut sein, dass man sich zu einem Stadionbesuch hinreißen lässt.