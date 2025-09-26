Kolumne zu Kroatien-Klassiker Das „ewige Derby“ an der Adriaküste 26.09.2025, 12:37 Uhr

Manche Fußballspiele muss man – zumindest als Liebhaber des Sports – mal gesehen haben. Dazu zählt das Derby zwischen Hajduk Split und Dinamo Zagreb...

Es soll ja Menschen geben, die ihr gesamtes Leben nach dem Fußball ausrichten. Die ihre Freizeit entsprechend (ver-)planen, die sogar ihren gesamten Urlaub dafür opfern. Ganz so weit soll es nun nicht gehen – doch wenn rein zufällig einmal am Urlaubsort ein Spiel stattfindet, kann es gut sein, dass man sich zu einem Stadionbesuch hinreißen lässt.







