Meinung zu Herbst-Weisheiten Blätter fallen später, die Trainer auch? Mirko Bernd 21.10.2026, 14:47 Uhr

i Mirko Bernd Jens Weber. MRV

Wenn die ersten Blätter fallen, fallen die ersten Trainer. Ob diese alte Weisheit noch aufrecht erhalten werden kann, ist die Frage. Denn die Blätter fallen offenbar später. Ob das auch für Trainer gilt, da ist sich unser Autor noch nicht sicher.

Im Herbst fallen sie, die Blätter. In diesem – so sagen die Wetterfrösche und -forscher – könnten sie das etwas später tun. Vielerorts sind sie noch recht grün. Im Herbst „fallen“ einer alten Fußballweisheit zufolge auch gerne die Trainer. In diesem, weil sie noch zu „grün“ waren?







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