Wer bitteschön soll diese Bayern stoppen? Eintracht Frankfurt jedenfalls nicht. Die Hessen hatten in der Fußball-Bundesliga gegen effektive Münchner deutlich das Nachsehen.
Lesezeit 3 Minuten
Man hatte sich dann doch etwas mehr erhofft von diesem Top-Spiel unter Flutlicht. Mehr als jene fulminanten 14 Anfangsminuten, in denen drei Tore gefallen waren – zwei davon allerdings nicht gegeben wurden – und es einen Lattentreffer gegeben hatte. Die Mitglieder Fußball-Deutschlands, die es nicht so sehr mit dem FC Bayern halten, hatten sich vor allem erhofft, dass es mal eine Mannschaft geben würde, die den übermächtigen Münchnern die Stirn ...