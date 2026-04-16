Spektakel in Champions League Bayern gegen Real: Ein episches Duell der Offensiven Jochen Dick 16.04.2026, 13:50 Uhr

i Jochen Dick Kevin Rühle. MRV

Was für ein Spektakel! Der FC Bayern ringt Real Madrid nieder - im Halbfinale der Champions League wird es aber nun nicht wirklich leichter ...

Es war das erwartet epische Duell. Wobei man bei einem Aufeinandertreffen von zwei der besten Fußball-Mannschaften des Kontinents sicherlich nicht sieben Tore erwarten konnte. Dieses spektakuläre Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid war eine Wohlfühlpartie der Offensiven, daran hatten logischerweise die beiden Defensiv-Abteilungen einen ganz entscheidenden Anteil.







Artikel teilen

Artikel teilen