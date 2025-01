Meinung zur Fußball-Bundesliga Bayer-Jungstar Wirtz ist nicht aufzuhalten 26.01.2025, 00:00 Uhr

i Jochen Dick Kevin Rühle. MRV

Auch im Bundesligaspiel gegen Leipzig zeigt Bayer Leverkusens Jungstar Florian Wirtz eine überragende Leistung. Doch wie lange noch hat die Werkself mit ihm das Vergnügen?

Die Meister ihres Fachs hatten es vorgemacht. Die Spieler von Atlético Madrid, in den Disziplinen Provokation und Trashtalk die Könige von Fußball-Europa, versuchten in der Champions-League-Partie gegen Bayer Leverkusen mit allen noch so unschönen Mitteln, den gegnerischen Ausnahmespieler Florian Wirtz aus Konzept und Rhythmus zu bringen.

