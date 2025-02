CL: Bayern gegen Bayer Altbekanntes Liga-Duell - neue Spannung 21.02.2025, 14:00 Uhr

i Jochen Dick Kevin Rühle. MRV

Also doch: Der FC Bayern und Bayer Leverkusen spielen schon im Achtelfinale der Champions League gegeneinander. Ist das nun gut oder schlecht?

Dass eine deutsche Mannschaft am 31. Mai in München Champions-League-Sieger wird, ist nun ein gutes Stück unwahrscheinlicher geworden. Sagen die einen. Denn ein Bundesligist scheidet ganz sicher aus in der Runde der besten 16 Teams in Europa. Der FC Bayern und Bayer Leverkusen bekommen es bereits im Achtelfinale miteinander zu tun.

