Mit Favoritenrollen im Sport ist es so eine Sache. Gerne werden sie hin- und hergeschoben; zählt man sich selbst bei einem Großereignis zu den Titelanwärtern, setzt man sich unter Druck und kann logischerweise schneller enttäuscht werden. Auf der anderen Seite erhöht dies Motivation und Anspannung, mit Larifari kann man schließlich nicht in eine Welt- oder Europameisterschaft gehen.

Die deutschen Fußballerinnen zählen sich beim europäischen Kontinentalturnier in der Schweiz zum Kreis der Titelanwärterinnen. Zu Recht, wenn man sich das Potenzial des Kaders anschaut, den Bundestrainer Christian Wück nominiert hat. Als achtmaliger Europameister, zweimaliger Weltmeister und Olympiasieger von 2016 ist die deutsche Auswahl ohnehin eine Hausnummer im internationalen Vergleich. Gleichwohl liegt der letzte große Titel nun schon neun Jahre zurück: der olympische Triumph in Rio de Janeiro. Der jüngste EM-Gewinn datiert sogar aus dem Jahr 2013. Seitdem hat sich immens viel getan im globalen und vor allem im europäischen Frauenfußball.

Andere Nationen haben auf- und sogar überholt

Viele Nationen haben aufgeholt, manche die einst scheinbar übermächtigen Deutschen sogar überholt. Die überall starken Mitgliederzuwächse bei Frauen und Mädchen wurden in die richtigen Bahnen gelenkt, die gute Arbeit an der Basis wirkt bis in die Spitze. In den Top-Ligen von Spanien, Frankreich und England werden höhere Gehälter gezahlt als in der Bundesliga, zudem kommen immer mehr Zuschauer, auch weil die großen Vereine einen Zukunftsmarkt sehen und kräftig in die Frauen investieren. Auf diesen Trichter sind mittlerweile auch hierzulande die großen Clubs gekommen. Teils allerdings mit erheblicher Verzögerung: So existiert die Frauenabteilung von Borussia Dortmund erst seit September 2020.

Nun hat die technische, taktische und athletische Weiterentwicklung viele Teams in den Favoritenkreis dieser EM gespült. Spanien als Weltmeister ohnehin, England als Titelverteidiger ebenso, zumal die „Three Lionesses“ im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen Elfmeterschießen gewinnen können, wie im Viertelfinale gegen Schweden. Außerdem ist der nächste deutsche Gegner Frankreich als Mitfavorit zu nennen, bis zum Aus gegen England galt das auch für den letzten deutschen Gegner Schweden. Das 1:4 gegen die Skandinavierinnen zum Vorrundenabschluss war ein gehöriger Schuss vor den Bug, dass doch noch etwas fehlt zur absoluten Weltspitze. Wobei man auch hier nüchtern einordnen muss: Kaum eine Mannschaft der Welt schafft es, gegen ein Weltklasseteam in Unterzahl einen Rückstand noch zu drehen.

Es fehlt weiterhin die Stabilität

Dass die deutsche Auswahl dieses Spiel allerdings überhaupt aus der Hand gab nach furiosem Beginn und einer frühen 1:0-Führung, zeigt dann doch: Auf hohem Niveau fehlt weiterhin die Stabilität. Das aber wusste Bundestrainer Wück schon vorher, der frühere Profi mit den Stationen Nürnberg, Karlsruhe, Wolfsburg und Bielefeld bezeichnete vor dem Turnier sein Team als eine Art Wundertüte. Auch er weiß nie so recht, was rauskommt – im Guten wie im weniger Guten.

Dass auch er seine Formation auf dem Feld mitunter ändert, ist nur logisch und sein gutes Recht. Bei einem großen Turnier muss man schließlich variabel sein und Spielzeit verteilen. So hatte Wück gegen Schweden etwas überraschend die Frankfurterin Laura Freigang anstelle der Münchnerin Linda Dallmann auf der Zehnerposition aufgeboten – um die Räume zu nutzen, die die Skandinavierinnen anbieten würden. Das ging so lange gut, bis es schiefging. Was aber natürlich nur zu einem kleinen Teil an Wücks Personalentscheidung lag. Gegen Schweden kam eben vieles zusammen. Auch das gehört zu den Eigenheiten eines langen Turniers.

Auf dem Weg zum ersten großen Titel seit neun Jahren

Sollten nun die DFB-Frauen am Samstagabend gegen die schnellen, aber defensiv anfälligen Französinnen die zweite Turnierniederlage kassieren, wäre es schon früh vorbei mit dem Traum vom Titel. Beweist die deutsche Auswahl hingegen Stärke und Stabilität, können sich die Spielerinnen um Jule Brand, Janina Minge und Ann-Katrin Berger endgültig nicht mehr großartig wehren gegen besagte Favoritenrolle. Denn dann sind nur noch drei andere Teams als Kontrahenten übrig – auf dem Weg zum ersten großen Titel seit neun Jahren.