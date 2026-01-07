Sascha Nicolays Nachspielzeit Als ich wegen Markus Schupp getanzt habe Sascha Nicolay 07.01.2026, 17:47 Uhr

i Sascha Nicolay Jens Weber. MRV

Es ist mal wieder Zeit für die Nachspielzeit – und Markus Schupp, der 60 Jahre alt geworden ist und den zwei flache Fernschüsse – gegen den FC Homburg und gegen Bayer Leverkusen – für den Autor dieser Zeilen unsterblich gemacht haben.

Niemand von der Nahe ist öfter in Profifußballmannschaften aufgelaufen als Markus Schupp, keiner aus den Kreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach hat mehr Bundesligaspiele gemacht als der Mann aus Nahbollenbach. 351 Partien in Deutschlands höchster Spielklasse sind es geworden.







