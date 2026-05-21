Manuel Neuers WM-Nominierung Alles andere wäre fahrlässig gewesen Jochen Dick 21.05.2026, 15:17 Uhr

i Jochen Dick Kevin Rühle. MRV

Er ist wieder da: Manuel Neuer kehrt für die XXL-WM in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück – gut so ...

Julian Nagelsmann ist sich mal wieder treu geblieben. Der forsche Bundestrainer hat es wieder mal anders gemacht, eigenwilliger, unkonventioneller, unberechenbarer – und damit umstrittener. Der 38-Jährige hat seinen Kader für ein großes Fußball-Turnier dieses Mal zwar nicht auf Brötchentüten oder via Rapkonzert der Öffentlichkeit preisgegeben wie noch vor der Heim-Europameisterschaft 2024, aber auch die Bekanntgabe des Kaders für die anstehende ...







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