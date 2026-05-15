Breite Unterstützung bei seinem Kampf um den Klassenverbleib sollte der SC Idar-Oberstein am Samstag im so brisanten und wichtigen Duell mit dem FV Dudenhofen finden – meint unser Autor.
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Eigentlich ist der Kellerkrimi in der Fußball-Oberliga zwischen dem SC Idar-Oberstein und dem FV Dudenhofen ein Spiel, das mindestens 1000 Zuschauer verdient hätte – wegen seiner Brisanz natürlich schon und der unglaublichen Spannung.Aber mindestens genauso wichtig wäre eine vierstellige Besucherzahl als Zeichen des fußballerischen Zusammenhalts im Fußballkreis Birkenfeld.