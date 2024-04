Zwei Mitglieder des TV Bad Ems ausgezeichnet: Goldene LVR-Ehrennadel für Ralf Dombrowsky und Günther Mesloh

Anzeige

Ralf Dombrowsky und Günther Mesloh wurden mit der Goldenen Ehrennadel des Verbandes ausgezeichnet. Seit 1991 und damit bereits seit mehr als 30 Jahren ist der Fachbacher Ralf Dombrowsky als Trainer und Übungsleiter sowie Kampfrichter und Helfer bei Wettkämpfen eine wichtige Stütze des TVBE.

In Sachen Dauer und Engagement sogar noch übertroffen wird Dombrowsky von Günther Mesloh. Seit einem halben Jahrhundert ist der Diplom-Sportlehrer aus Schweighausen in Sachen Training und Talentförderung für die Leichtathleten aus der Kurstadt aktiv. Dabei gelang es Mesloh immer wieder, Talente in die Verbands- und Landesspitze zu führen. „Der Name Mesloh steht im LV Rheinland als Synonym für gute und erfolgreiche Trainingsarbeit“, lobte Föhrenbacher. Das Foto zeigt von links Abteilungsleiterin Ellen Mesloh, den TVBE-Vorsitzenden Sven Wohkittel, Günther Mesloh, Ralf Dombrowsky, Kreisvorsitzender Klaus Föhrenbacher. kfö