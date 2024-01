Wenn :anlauf-Chef Martin Hoffmann zur ersten großen Pressekonferenz zum Siegerländer AOK-Firmenlauf und zum Siegerländer Volksbank Schülerlauf einlädt, dann ist das immer „großer Bahnhof“. Sicherlich könnte man die Neuerungen bei der Organisation der zwei größten Sportveranstaltungen dieser Region auch als Pressemitteilung online verschicken, doch das würde der Größenordnung und dem Stellenwert dieses auch im AK-Land bekannten Großevents mit insgesamt rund 15.000 Teilnehmern nicht gerecht werden. Und so versammelten sich 40 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik sowie Gönner, Sponsoren und Pressevertreter in der Geschäftsstelle der Volksbank in Südwestfalen eG in der Berliner Straße in Siegen, um zu erfahren, was es im Jahr 2024 Neues gibt.