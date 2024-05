Plus Neuwied

Ziel sind mindestens 8200 Punkte: Kai Kazmirek versucht sein Glück unter Teneriffas Sonne

Von Stefan Kieffer

Teneriffa statt Vorarlberg: Der Zehnkämpfer Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied hat seine Pläne geändert und nimmt den entscheidenden Anlauf, sich für die Leichtathletik-Europameisterschaft Anfang Juni in Rom zu qualifizieren, schon an diesem Wochenende beim Mehrkämpfer-Meeting in Arona auf der Kanareninsel.