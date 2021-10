Thomas Wilde landete einen „Doppelsieg“. Der Dauer(b)renner von LDR Bad Kreuznach lief beim Volkslauf „Rund um den Disibodenberg“ in Odernheim im Rennen über zehn Kilometer als Erster über die Ziellinie. Er führte das Feld aber auch schon nach der ersten Runde an, lag also auch vor den zeitgleich gestarteten Läufern, die sich für fünf Kilometer entschieden hatten, und hätte deren Konkurrenz ebenfalls gewonnen, wenn er nicht kurz vor dem Zieleinlauf auf die zweite Runde eingebogen wäre.