Odernheim

Wie an der Perlenschnur aufgezogen über den Eselspfad

Wie an der Perlenschnur aufgereiht erklimmen die Läufer den Disibodenberg. 93 Leichtathleten beteiligten sich am Volkslauf „Rund um den Disibodenberg“ des TV Odernheim, der die Erwachsenen mindestens einmal über den Eselspfad hinauf zur Klosterruine führte. Die Gesamtsiege dabei gingen an Thomas Wilde (LDR Bad Kreuznach) über zehn Kilometer und Lokalmatador Moses Dongus über fünf Kilometer.