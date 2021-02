Westerwälder Senioren 13 Mal obenauf: Heimische Leichtathleten in den Bestenlisten gut vertreten – Zwei Ergebnisse fehlen

Neben der LG Westerwald waren weitere vier Westerwälder Vereine, die noch Leichtathletik-Senioren in ihren Reihen haben, an den 31 Nennungen in der Rheinland-Bestenliste des Jahres 2020 bei den Senioren beteiligt. Dies waren der SV Blau-Weiß Niederelbert, der TuS Wallmerod, der TV Ransbach und die SG Neuhäusel. In insgesamt fünf Seniorenklassen mischten die heimischen Altersklassenathleten erfolgreich mit. Zusammen zeigten sich die „Oldies“ 13 Mal auf Rang eins im Bereich des Leichtathletikverbandes Rheinland (LVR).