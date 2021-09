Neuwied

Westerwälder Schüler liegen im Blockwettkampf zweimal vorne – Siege für Franz und Schollmeyer

Die Westerwälder Nachwuchsleichtathleten waren bei den Rheinlandmeisterschaften in den Blockwettkämpfe U 16 in Neuwied mit zweimal Gold und je einmal Silber und Bronze erfolgreich. Im Blockwettkampf Sprint/Sprung der Schüler M 15 gab es sogar ein Doppelerfolg. Platz eins ging an Noah Franz (ESV Siershahn) mit 2386 Punkten (Speerwurf: 18,87 Meter; 80 Meter Hürden: 13,56 Sekunden; Hochsprung: 1,56 Meter; 100 Meter: 12,89 Sekunden, Weitsprung: 5,21 Meter). Zweiter wurde mit 2032 Punkten Yannis Müller (LG Westerwald).