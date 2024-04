Plus Polch/Mendig

Wenn's statt Brötchen ein Weihnachtspaket gibt – Vulkanmarathon am 1. Mai in Mendig

Von Stefan Lebert

i Vom „Brötchenlauf“ zur großen traditionellen Laufveranstaltung – Organisator Klaus Jahnz von der LG Laacher See und sein Team haben den Vulkanmarathon zur festen Größe im Laufkalender etabliert. Foto: Stefan Lebert

Klaus Jahnz kennt seine Pappenheimer, schließlich ist der Vorsitzende der LG Laacher See schon lange im Geschäft. So spricht er seine Sponsorenpartner bei der Pressekonferenz zum Lohners Vulkanmarathon direkt mit du an; Jahnz macht das nicht zum ersten Mal.