Plus Westerwald/Neuhäusel Wäller Lauf-Cup startet am Samstag in Neuhäusel – Die 14. Auflage der Serie steht an Von Marco Rosbach i Beim Löwenlauf in Hachenburg – hier der Start über die 10,5 Kilometer – wurden die letzten Punkte im Wäller Lauf-Cup 2023 vergeben. Foto: Marco Rosbach Der Wäller Lauf-Cup geht in die nächste Runde: Am Samstag fällt im Rahmen des 30. Internationalen Volkslaufs in Neuhäusel der Startschuss für die nunmehr 14. Auflage der populären Laufserie. Lesezeit: 1 Minute

Insgesamt stehen wieder zehn Stationen an. Der Auftakt in Neuhäusel steht am Samstag ab 14.45 Uhr unter dem neuen Motto „Lauf am Steinrausch”. Der 300-Meter-Kinderlauf (14.45 Uhr) ist am alten Sportplatz, der 1000-Meter-Jugendlauf (15 Uhr) geht über Ortsstraßen. Die Strecken über 5000 (15.40 Uhr) und 10.000 Meter (17 Uhr) sind ...