Archivierter Artikel vom 23.03.2020, 17:28 Uhr

Mendig Vulkan-Marathon fällt in diesem Jahr aus Der Lohners Vulkan-Marathon, den die LG Laacher See in Zusammenarbeit mit einer Großbäckerei alljährlich am 1. Mai in Mendig veranstaltet, fällt in diesem Jahr aus.

Nachdem die Sponsoren mitteilten, dass ihre Teilnahme in diesem Jahr nicht möglich ist, und angesichts der weltweiten Entwicklung der Coronakrise sind die Veranstalter zu dem Schluss gekommen, dass die Veranstaltung mit Sicherheit an diesem Tag nicht durchgeführt werden kann. Die LG Laacher See will auch keinen Ersatztermin in der zweiten Jahreshälfte planen. „Schon der Laufkalender des LVR zeigt, dass es unweigerlich zu Terminkollisionen käme“, heißt es in einer Pressemitteilung der LG. Alle bisher angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bei der nächsten Auflage des Vulkan-Marathons am 1. Mai 2021 automatisch startberechtigt. Außerdem hofft die LG Laacher See, dass der ebenfalls von ihr veranstaltete Volkslauf „Rund um den Laacher See“ am 20. September stattfinden kann.