Bad Ems

Die weltweite Corona-Krise hat auch beim Running Team Bad Ems, dem größten Laufsportverein der erweiterten Region, alles auf den Kopf gestellt. „Sport ist die schönste Nebensache der Welt, steht deshalb momentan angesichts der überaus ernsten Lage völlig im Hintergrund. Das gab's in dieser Form noch nie. Es ist völlig logisch, dass der Sport in diesen Tagen pausieren muss. Da gibt es kein Vertun und nichts zu diskutieren. Wir haben im Verein alle Aktivitäten auf Null gestellt und hoffen, dass es irgendwann mal wieder möglich sein wird, mit vielen Menschen gemeinsam an der frischen Luft zu laufen und Spaß zu haben.“