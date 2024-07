Plus Koblenz

Von der DM in Koblenz zur WM nach Peru: Der deutschen Leichtathletik ist vor der Zukunft nicht bange

Von Fabian Weber

i Im U 20- und U 18-Bereich hat der Deutsche Leichtathletik-Verband einige internationale Top-Leute. Dazu zählt der frischgebackene U 18-Europameister über 100 Meter Jakob Kemminer (Bildmitte), der in Koblenz zu U 20-Gold sprintete. Foto: René Weiss

In Pressekabine 3 auf der Haupttribüne des Stadions Oberwerth hatte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Wochenende Quartier bezogen. „WM-Nominierung“ steht auf dem Aufkleber auf der Tür mit dem Hinweis: „Bitte einzeln eintreten“. Die Tür öffnet und schließt sich in ziemlich kurzen Abständen.