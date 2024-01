Plus Rhein-Lahn Volksbank Grand Prix: Belohnung sorgt bei Kindern für strahlende Gesichter Um die Bestplatzierten des traditionellen Volksbank Grand Prix zu ehren, hatte der Leichtathletikkreis Rhein-Lahn in das Dorfgemeinschaftshaus nach Scheidt geladen. Der Kreisvorsitzende Klaus Föhrenbacher freute sich über die mit Aktiven und Eltern dicht gefüllten Halle, die den Sieger eine große Bühne und der Siegerehrung einen würdigen Rahmen gaben.

„Den VoBa Grand Prix gib es bereits seit mehr als 20 Jahren. Er eröffnet auch den Kindern, die aufgrund ihres Alters noch nicht an überregionalen Meisterschaften teilnehmen können, die Chance, sich in einem großen Wettbewerb eine Medaille oder einen Pokal zu erkämpfen“, erläuterte Föhrenbacher, der ein großes Dankeschön an den ...