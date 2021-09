Vivien Ließfeld vom VfL Waldbreitbach hat bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft der Leichtathletik in Bad Ems in der Altersklasse U 18 mit drei Titeln geglänzt. Über 100 Meter Hürden siegte sie in 15,29 Sekunden, im Weitsprung mit 5,36 Metern und im Speerwurf mit 34,65 Metern. Zweite wurde sie zudem im Kugelstoßen (11,61 Meter). Ihre Vereinskollegin Marie Böckmann setzte sich mit 1,62 Metern im Hochsprung durch und war im Hürdensprint hinter Ließfeld als Dritte nach 15,82 Sekunden im Ziel.