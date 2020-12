Region

Es ist wohl schon so etwas wie Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet heute, an einem Freitag den Dreizehnten, die Siegerehrung des Ausdauer-Cups 2020 im Breidenbacher Hof über die Bühne gehen sollte. Der Grund, warum die seit mehr als drei Jahrzehnten beliebte Laufserie in diesem Jahr so ganz anders verlaufen ist als geplant und somit auch die feierliche „Finisher-Party“ abgesagt werden musste, ist hinlänglich bekannt: Die Corona-Pandemie mit den einhergehenden Sicherheitsauflagen hat auch den Laufkalender 2020 ordentlich durcheinander gewirbelt, die Cup-Organisatoren vom Betzdorfer Ausdauer-Shop und die veranstaltenden Vereine vor große Herausforderungen gestellt.