Hochzufrieden mit den Leistungen und Platzierungen der Mädchen, die am Sonntag bei den Rheinland-Meisterschaften in den Blockwettkämpfen (BW) In der U16 und U14 teilnahmen, waren auch ihre beiden Trainer Stefan Weber (LG Idar-Oberstein) und Thomas Bertram (TV Oberstein). Die jungen Athletinnen aus der Schmuckstadt erkämpften sich einen Titel, drei Vizemeisterschaften und einen Bronzemedaillen-Platz.